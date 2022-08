Barby Silenzi revoluciona Instagram cada vez que publica osados videos o fotos. Y este fin de semana no se olvidó de sus fans. En su perfil de Instagram compartió un video en cámara lenta que enloqueció a sus seguidores.

En el video, Barby Silenzi baila con un vestido transparente y escotado que usó para asistir al cumpleaños de 15 de Sol, la hija de El Polaco Karina, La Princesita. Claro que le pone un toque de sensualidad con la camara lenta y la versión de I love rock n' roll de Britney Spears.

Entre los comentarios de sus followers no faltaron los "fueguitos" ni los "corazoncitos". Pero se llevó todas las risas y likes uno que le dedicó "Caramelo de chocolate, mi bebito fiú fiú", el tema viral que, en cualquier momento, tendrá más versiones que "My Way".

Sin embargo, no fue el único posteo de la modelo y bailarina Barby Silenzi. La morocha se despachó con una jugada foto para invitar a sus seguidores a verlas en Divas Play, el sitio de adultos al que se sumó hace un par de meses y que le está trayendo éxito.

Por supuesto, no es la primera vez que Barbi Silenzi comparte fotos tan jugadas en sus redes sociales.