Marian Farjat y su grupo de amigas recibieron el 2021 en México, más precisamente en Tulum, donde el fin de año reunió a modelos de toda Latinoamérica para promocionar uno de los resort “más top”.

Las imágenes de Tulum comenzaron a llenar las redes sociales de varias famosas argentinas. Una de las que viajó y recibió el nuevo año con vestido blanco fue Marian Farjat. “Happy new year��������✨ 2021 I came to fu*kit up����”, escribió la mediática en su cuenta de Instagram junto con tres imágenes donde se la puede ver con su extraño outfit texano.

Marian compartió varias historias donde se la puede ver bailando y bebiendo cerca de la playa, e incluso tiene una serie de historias destacadas sobre Tulum, el paradisíaco lugar que se hizo conocido hace poco tiempo tras una inversión multimillonaria de empresarios aztecas.

El 2020 fue difícil para la mediática, ya que consideró que, a pesar de haber soportado un aislamiento cuando ingresó a “Gran Hermano”, la pandemia fue muy difícil para ella y sus allegados. Otro problema que le trajo la cuarentena tiene que ver con lo que Marian Farjat contó que es su nueva “adicción”: la anestesia de las cirugías estéticas.

En abril, la vedette aseguraba a Papparazzi: “con todas las operaciones me volví adicta a la anestesia. Hay que tener cuidado, es peligrosa. Pero hay una sensación de como que volás, soñaba cada cosa rarísima. Está bueno, pero hay que usarla paras las cirugías”.