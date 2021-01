Cristina Pérez disfruta de sus últimos días de vacaciones antes de volverse a poner al frente de Telefe Noticias junto con Rodolfo Barili, por lo que aprovechó la playa en la que está descansando para hacer un destape hot en trikini.

Mostrándose cómo nunca hizo, la periodista lució su figura sensual con un paradisíaco paisaje de fondo, y optó por utilizar un traje de tres piezas de color turquesa hizo delirar a sus seguidores de Instagram.

'Somewhere over the rainbow' (“En algún lugar sobre el arcoiris”), escribió la presentadora de televisión y radio junto a una de sus publicaciones, citando así a la popular canción Over the rainbow, de la película El mago de Oz (1939), que tantas veces fue versionada a lo largo de los años.

Fuente: El Sol

Las fotos que compartió la figura de Telefe y Radio Mitre obtuvieron más de 60 mil “me gusta” entre los dos posteos, y uno de sus colegas que le dejó un piropo fue Marley, quien le escribió “diosa” en los comentarios.

De esta manera, Cristina Pérez descansa y se prepara para encarar un 2021 a pleno, tras un 2020 que fue difícil no solo por la pandemia, tal como le sucedió a todos, sino también en plano sentimental, ya que se separó de Yoel Freue, el joven con quien salió durante algunos meses.

“Me siento relajada y en paz pero fue muy triste, decidimos separarnos porque teníamos diferentes proyectos”, dijo la periodista en su ciclo radial, Confesiones en la noche, durante abril del año pasado.