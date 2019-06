En este último tiempo, una y otra vez, Sol Pérez contó que prefería apostar a lostouch and go en vez de al compromiso. ¿El motivo? Desea crecer aún más profesionalmente y no dedicarle su energía a trabajar un vínculo romántico estable y tradicional. Sin embargo, cuando quiso dar un pasito más con un joven, se vio envuelta en un escándalo cuando ¿la novia? del muchacho se puso en el centro de la escena. A partir de ese momento, volvió a enfocar sus ganas exclusivamente en su trabajo... ¡basta de novios y desilusiones!

Sincera, la modelo reflexionó en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina sobre sus últimas relaciones amorosas y aclaró que su falta de tiempo es un impedimento para conocer en profundidad a una persona. "La verdad es que llegaba a casa a las 11 de la noche, cansada después del gimnasio y cocinar para dos personas no me gustaba tanto", dijo Sol, haciendo referencia a uno de los varios motivos que la llevaron a terminar con su último noviazgo.

"Soy re noviera, tuve relaciones muy largas. Ya a los 14 me puse de novia y estuve 3 años y medio. Ahora me parece que yo no estoy en el momento de pensar en una relación", reconoció. Si es "re noviera", ¿por qué ahora no desea ponerse de novia? Simple: sus prioridades cambiaron y ahora ella está en el puesto número uno.

"Estoy trabajando mucho, mi prioridad es el trabajo y estoy enfocada en eso, entonces me cuesta poder dedicarle tiempo y todo lo que necesita y requiere una relación para poder durar y que funcione. No estoy preparada y cuando alguien hace algo que no me gusta, en vez de decir ‘bueno, lo charlamos’, digo ‘listo, se terminó’. Tener una relación no es lo que quiero ahora", concluyó, sincera.