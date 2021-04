Todos hablan de Susi Caramelo, la actriz y reportera española que días atrás reveló que Leo Messi la invitó a casa para vivir una noche de pasión. Aunque no aceptó su propuesta, sí accedió a tener un affaire con un popular actor muy deseado, y la historia sorprendió a todos.

Se trata de Miguel Ángel Silvestre, de la serie Velvet. Según explicó Caramelo en el ciclo El hormiguero, la experiencia fue muy linda. “Festival de Benicassim. Yo iba con un sombrero de vaquera y tú me entraste a degüello”, le recordó en tono de humor al prestigioso artista cuando se lo volvió a cruzar durante la entrega de Premios Onda, años después de la fogosa cita.

El protagonista de Sky Rojo -la nueva producción española de la que también participa Lali Espósito- se hizo el desentendido frente a cámara, pero poco a poco empezó a recordar el episodio, o al menos eso fingió. “Me suena, me suena. Pudo haber pasado”, respondió con timidez.

Una vez terminada la nota, se despidieron con dos besos, y ella no dejó pasar la oportunidad de tirarle una indirecta: “Ay, ojalá me los dieras como antes…”.

Miguel Ángel Silvestre, ¿otra conquista de Susi Caramelo?

De lo que no hay dudas es de que Susi Caramelo tiene mucho éxito con los hombres. Su nombre cobró fuerza en los últimos días tras asegurar que se negó a pasar una noche con Leo Messi, a quien conoció en un boliche ¿mientras estaba en pareja con Antonela Roccuzzo?

Con lujo de detalles, la también humorista detalló cómo fue el encuentro en el VIP de la disco Catwalk, lugar al que el deportista había ido junto a unos amigos. “Hace muchos años, visité junto a mi pareja de ese momento la disco Catwalk de Barcelona. En un momento, decidimos subir al VIP del lugar y me dan ganas de ir al baño. Fue en ese momento que me encuentro con un chico, una chica y un chavalín que estaban conversando sobre lo que harían al salir del lugar”, expresó.

“Después de lavarme las manos salgo y vi que estaba el chavalín solo sentado en un sofá y yo que soy muy simpática y hablo con todos le pregunté: ¿Qué te llamas Lionel? ¿Como las lionesas (conocidas en la Argentina como profiterol)? ¿Y a tí de qué te gustan, de crema, de nata o de chocolate?”, recordó.

Entablaron un breve diálogo y el argentino se atrevió a proponerle seguir con la fiesta en su casa: “Salgo para afuera y en un momento veo al chavalín este que me mira y me empieza a hacer caritas, a sonreír. Fue en ese momento que muchas personas se le acercaron y lo acorralaron y le empezaron a pedir fotos y autógrafos. Yo me quedo yo en una esquina y digo: ‘¿Quién es este tío?’ Y me dicen: ‘Es Leo Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo’. Digo: ‘¡No me jodas! Que le acabo de decir que estoy con otro”.}

Quién es Susi Caramelo

Su verdadero nombre es Susana Cabero Jaén, tiene 40 años y es oriunda de Barcelona, aunque se instaló en Madrid hace más de una década. En su país es altamente popular por su labor en el ciclo de Thais Villas, Las que faltaban. Es considerada una de las humoristas más destacadas y además es muy querida por la gente, aunque ahora quizás se ganó algunos enemigos por exponer a la estrella argentina.

Es dueña de un amplio currículum. Se insertó en los medios de comunicación asistiendo como prensa a eventos y alfombras rojas para realizar entrevistas picantes de humor negro, y gracias a sus guiones fuera de tono empezó a ganar fama entre las máximas figuras del mundo del espectáculo.