Eugenia “China” Suárez les comunicó a sus más de tres millones y medio de seguidores que posee en las redes sociales que gracias al apoyo de Benjamín Vicuña, su amada pareja con la cual está cada vez más cerca de casarse con contrato prenupcial mediante y con quien trabaja en Argentina, tierra de amor y venganza, pudo cumplir su sueño.

La actriz anunció que, además de Rufina, Magnolia y las queridas mascotas de los cuatro, dos nuevos seres pasarán a ser integrantes de la familia y podrán disfrutar del calor de su hogar: las perritas callejeras Kate y Moss.

“Como si fuéramos pocos…bienvenidas a casa Kate y Moss, nunca más estarán en la calle”, escribió emocionada en Instagram la ex Teen Angels junto con un video de las cachorras jugando en el pasto.

La intérprete de 27 años le agradeció al hogar de adopción de donde rescato a sus nuevos canes y a Melina Lezcano, la cantante de Agapornis, que suele trabajar arduamente para que los animales puedan tener una casa. “Gracias @melchorlez y @adopcionesalrescate por todo lo que hacen. ¡Cada vez somos más!”, comunicó Suárez.

“Nunca creí que iba a cumplir mi sueño de estar rodeada de perros tan pronto. Gracias @benjavicunamori por bancarme en esta”, expresó la protagonista de la tira de Pol-ka y El Trece, una ficción que la llevó a protagonizar varios memes por su papel de “La Polaca”.

A comienzos de este año, la China había sufrido un duro golpe: la muerte de Bandida, su adorada perra, a la cual le dedicó un conmovedor mensaje.

"No me quedan más lágrimas, me sobran los abrazos, pero me faltan las anécdotas. Me faltan años a tu lado. Te faltan retos por meadas en el sillón. Te falta tu torta de cumpleaños, tus pancitos por buen comportamiento. Bandida… te prometo que si volvieras te dejaría mear una y mil veces más el sillón, ladrarle a los perros del vecino y escaparte de la casa. Cuántos abrazos me quedaron por darte. Cuántas apretadas de cachetes. Nunca te pedí nada, hoy solo te pido que me devuelvas el aire”, escribió la actriz en enero.

Semanas más tarde, junto a Vicuña anunciaron la llegada de Antígona, una perrita de raza pug a la cual también le dedicó unas tiernas palabras. “Ella apareció mágicamente en mi vida en un momento muy triste, como caída del cielo”, aseguró el mes pasado.

Sin dudas, la llegada de Kate y Moss continuará llenando de alegría la casa de la China y Benjamín, más allá de lo inquietos y problemáticos que puedan ser tantos cachorros en un mismo sitio.