Daniela Celis, ex participante de " Gran Hermano", le brindó una entrevista a "El show de Ulises Jaitt", programa que se emite por radio XLFM, y reveló cuál fue el récord sexual que tuvo afuera de la casa más famosa del país. Hace poco había comentado que L-Gante le mandó un mensaje para ver "si pinta".

Cabe recordar que dentro de la casa, Daniela se convirtió en noticia tras tener relaciones cinco veces seguidas con Thiago Medina, su pareja en el programa, y sorprendió a todos. Por eso, ya fuera del ciclo, fue consultada al respecto.

"¿Cuál es tu verdadero récord sexual?", le preguntó, Ulises Jaitt, conductor del programa radial. "Nueve orgasmos en un día. Nueve preservativos usados. Fueron 24 horas. Todo el día. Fue hermoso", respondió ella, sin dudar.

Más allá de que para "Pestañela" el sexo tiene un valor de 9 sobre 10 en la vida, cuando volvió en el reprechaje dice "Aguante dos meses sin sexo y no fue un problema".

Las emociones son más fuertes estando aislados en la casa, tanto las del amor como las del odio y eso se pudo ver con el reingreso de Alfa a "la casa más famosa del país".

Desde que fue eliminada allá por finales de febrero aún no tuvo encuentros íntimos con nadie. "¿No se dio con Thiago?", indagó el periodista. "Por ahora no pasa nada. No tenemos tiempo. Vamos a ver qué pasa".

El juego continua para los que siguen dentro de GH con modificaciones y una estadía más prolongada, mientras afuera Daniela asegura que con Thiago aún se están conociendo y estaría dispuesta a tener una relación abierta.

"Ahora que nos estamos conociendo sí. Si tiene la posibilidad que vaya con quien quiera. Yo también puedo estar con otros", reveló y aseguró que esa modalidad ya está pactada con el ex jugador de GH al que tambien le reviso el teléfono.

Luego, Jaitt consultó si le gustaría hacer tríos. "Sí. Hombre y mujer o con 2 hombres", dijo ella. Ulises le mencionó dos nombres: Julián Serrano y Thiago Medina. Y ella respondió: "Obvio. Yendo".