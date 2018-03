Modelo desde su adolescencia, Priscila Crivocapich (34) prueba una nueva faceta en su rol de panelista en Confrontados. Soltera desde hace casi un año, cuando se separó del basquetbolista Selem Safar (31) tras dos años y medio de convivencia, candidatos le sobran. Y uno de ellos se sienta a su lado todas las tardes en el ciclo de espectáculos de el nueve.

El rumor es que Cristian U (37) habría logrado cautivar a la neuquina, de hecho es frecuente que en el ciclo de espectáculos bromeen respecto de su amistad. Incluso la propia Priscila se animó a jugar en Instagram con fotos junto al ex ganador de Gran Hermano 2011, donde lo comparó con el actor español Jaime Lorente López, de La casa de papel: "No me hizo falta ir a España. Acá encontré a mi Denver".

La modelo aclaró las versiones de romance con el ganador de Gran Hermano 2011 entre risas: "Con Cristian nos divertimos mucho, hay buena onda. Suficiente".