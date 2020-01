Débora D’Amato se ganó un lugar dentro del panel de Intrusos y se la puede ver todas las tardes por la pantalla de América, pero también se mantiene activa en su cuenta de Instagram. Con una de sus últimas publicaciones, la periodista sorprendió a sus seguidores al posar en ropa interior.

En esta plataforma digital, la rubia posee más de 285 mil seguidores quienes observaron el destape súper hot que realizó. En la imagen publicada se la puede ver luciendo un conjunto de ropa interior desde la intimidad de su camarín.

Los fanáticos de Débora D’Amato se llevaron una gran sorpresa ya que ella no acostumbra a compartir este tipo de fotografías pero no tardaron en llenar la publicación de halagos.

“Lay down your arms and surrender to me, Oh, lay down your arms and love me peacefully, yeah. Use your arms for squeezing, pleasing the one who loves you so. Vermut con papas fritas & good show”, expresó junto a la imagen.

“Que genia! Estás re bien! Cómo hiciste para bajar la panza? Yo tengo un bebé de seis y aún estoy luchando con mi figura!”, “Estás potriiiiiisima”, “Que divina que sos Debo”, fueron algunos de los mensajes de sus fanáticos.