Delfina Chaves (23), actriz de ‘Argentina, tierra de amor y venganza’ (ATAV), pasó por el programa de Fox Sports, ‘Nunca es tarde’, donde habló del éxito de la novela de El Trece y también contó algunos detalles sobre su vida personal que sorprendieron a todos los presentes.

En un momento, el conductor Germán Paoloski presentó un video de Facundo Solís, peluquero y maquillador de algunas famosas, que reveló la obsesión de Delfina por la puntualidad y dio pie para que la actriz cuente cuál es el llamativo accesorio que nunca falta en su cartera.

EL ARTÍCULO QUE NO PUEDE FALTAR EN LA CARTERA DE DELFI#NETxFOX | La actriz contó que a cada evento que le toca ir lleva un elemento muy particular. @NETxFOX pic.twitter.com/X0LEyUaC7T — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 27, 2019

“Delfina es una persona que es muy puntual y quizás ella pueda terminar de contarles lo que nos pasó hace poco cuando fuimos a un evento, el de la semana de la moda. Más una picardía que ella tiene, un accesorio que ella tiene en la cartera y suele recargar en su casa antes de ir a un evento o una fiesta”, dijo Solís.

Entonces Delfina no tuvo otra opción que contar: “A todos los eventos llevo una petaca de whisky. Me la habrán sacado en muchos boliches”. Sorprendido con esta declaración, Paoloski indagó un poquito más: “¿Hace cuánto que tenés esta costumbre de tener una petaquita de whisky?”. Y ella afirmó: “Desde que me empezó a gustar mucho el whisky irlandés”.