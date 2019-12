Un trabajo periodístico que compila la investigación sobre las principales modelos de las décadas de 1940, 1950 y 1960 publicó la foto de Marilyn Monroe, en la que con 22 años, posó desnuda. Tres años después, fue tapa de la revista Playboy.

La actriz, cantante y modelo que saltó a la fama estadounidense y mundial a mediados del siglo pasado aceptó realizar esa sesión de fotos en 1949 debido a la difícil situación económica en la que se encontraba en aquel momento.

En la imagen se la ve sobre un sillón de terciopelo rojo y fue captada por el fotógrafo Tom Kelley, quien le pagó 50 dólares por el retrato. Según lo señala el portal Mirror, esa imagen aparecería en el primer número de Playboy tres años después.

En el momento de la sesión de fotos Marilyn acababa concluir los contratos con 20th Century Fox y Columbia Pictures. Ella estaba apremiada por deudas y para afrontar los compromisos recurrió a su antiguo trabajo de modelo, y aunque accedió al trabajo el hecho de desnudarse le produjo mucha vergüenza.

Así fue como al propia Marilyn señaló que "las chicas bonitas no posaron desnudas", además de atribuírsele la frase "nunca debes contarle a nadie sobre mis poses para ti desnuda, quiero que me prometas que tomarás las fotos para que no me reconozcan", dicha a Kelley.

La postal se encuentra en el libro "Calendar Girls, Sex Goddesses, and Pin-Up Queens of the '40s, '50s, and '60s".