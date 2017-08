Laurita Fernández hizo una producción de fotos muy sexy en bikini para la revista Gente. En cuanto a su reconciliación con Fede Bal, manifestó: “Mi corazón ya no está triste, sino tranquilo y contento. Fue un proceso… Yo siempre necesito tiempo para volver a estar bien y sentirme plena en todo sentido”.

En cuanto a sus producciones sexys, explicó: “Hacer fotos no es un trabajo para mí. Me divierte y lo tomo como una excusa para salir de la rutina. Por eso, cada tanto juego a la modelo: tiro poses y me hago la linda. Quería aprovechar (esta campaña), ya que con mi altura jamás podría modelar en una pasarela”.

También habló de su presente en Showmatch: “El Bailando me encuentra con la pasión de siempre, pero más pendiente de lo artístico que preocupada -y ocupada- por lo que me puedan preguntar a nivel mediático. Ya no ando pensando en cómo contestar si me buscan para pelear en el programa. Estoy enfocada en los ritmos”.