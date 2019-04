Dentro de muy poco la pista del Bailando las enfrentará. Sin embargo, ya se sacaron chispas en la previa. Charlotte Caniggia y Lola Latorre protagonizaron la primera disputa del ciclo conducido por Marcelo Tinelli: de un lado, la mediática blonda pro cirugías, del otro, la hija de Yanina Latorre, que heredó la filosa lengua karateca de su mamá.

Todo comenzó cuando la hija de Mariana Nannis mandó a la heredera de Diego Latorre al cirujano. "Ya se va a hacer cirugías. Yo la voy a llevar... Le haría unas cositas, pero no puedo decírtelas. La voy a llevar a que se lo hagan", disparó picante y agregó: "La cirugía no es nada malo. Yo re banco a las personas que se hacen cirugías".

Frente a estos dichos, Lola no se quedó callada y le respondió:"¿En dónde me haría una cirugía ella? No me importa lo que diga, yo soy linda natural... Y que no me lleve (al cirujano) porque me mato como termino", sostuvo. Luego, siguió: "No quiero tener conflictos con nadie, así que no me interesa. Todos critican. No me importa que sea Charlotte, no me importa de nadie", minimizó.

Como era de esperarse, Yanina también dijo lo suyo: "Lola es hermosa y, a veces, cuando algo te jode, lo criticás... Mi hija ni se tiñó el pelo", sentenció la panelista.