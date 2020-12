Bella Poarch es una de las chicas que más número de adeptos ha ganado a través de la aplicación de Tik Tok. Sus videos son inusualmente tiernos, con un toque de comicidad, razón por la que actualmente cuenta con más de 35 millones de seguidores en la aplicación.

Pese a que la chica de tan solo 19 años, comenzó a realizar videos para esta plataforma, a principios del mes de abril, a tan solo seis meses de su primer video, se ha convertido en la influencer con mayor número de "Me Gusta". Pues en total, sus casi 100 videos, acumulan la cantidad de 537.5 millones de likes.

Bella consiguió ubicarse primera en el ránking que anualmente entra la red social china al ser la usuaria con más reproducciones. El video 'M to the B' ha sido el video más viral de TikTok en 2020, según anunció este miércoles la red social. Esta publicación cuenta con más de 528 millones de vistas, más de 43 millones de 'me gusta' y más de 1,4 millones de comentarios.

Antes de ser Tik Toker

Por las fotografías que comparte en su cuenta de instagram, se sabe que perteneció a la marina de los Estados Unidos, aunque muchos se preguntan cuál fue el motivo por el que decidió abandonar su empleo, la gran mayoría se encuentran más que satisfechos con que se haya integrado a la aplicación.

Algunas de las imágenes que compartió cuando aún pertenecía al servicio, se le puede ver un poco distinta, con una imagen un poco más madura, pero de actitud igual de rebelde y a la vez tierna. Por lo que quizás eso no iba de acuerdo a sus planes e ideales.