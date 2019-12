Se acerca fin de año y con él, los cambios mentales y físicos de cada uno. Año nuevo, vida nueva. La idea de un cierre de ciclo conlleva, a veces, las ganas de modificar nuestras apariencias y arrancar un 2020 totalmente renovados. Eso le sucedió a Cinthia Fernández, quien se animó a un osado cambio de look.

Compartiendo sus imágenes en las redes sociales, la bailarina mostró cómo su peluquero de confianza la hizo abandonar su largas puntas y además, cambiar el tono del cabello para estar más fresca para el verano.

Separada de Martín Baclini y con conflictos judiciales y económicos con el capocómico Tristán, la ex participante del Súper Bailando buscó un tiempo para ella y se animó a un gran cambio de look que, según los comentarios de sus seguidores, la favoreció absolutamente.

En Instagram, Cinthia mostró el paso a paso de su transformación y publicó, luego del final, el contraste del antes y después, en donde abandonó el pelo largo y morocho y quedó con un nuevo corte a la altura de los hombres, con más volumen y teñido con claritos rubios sobre todo en la terminación de la cabellera.

Junto a la imagen, la panelista de Los Ángeles de la Mañana escribió: “Quiero que me digan que les parece este tremendo cambio de look de la mano de él más genio, buena onda y amoroso de Leo Leiva y todo su equipo. Gracias infinitas! Mañana vamos a mostrarle todos los pasos de este cambio de look…. ¿A mi me encantó, a udsss? Los escucho”.

El anterior estilo de Cinthia fue muy criticado por las angelitas, quien la obligaron a cortarse el pelo en vivo en una ocasión. Sin embargo, ahora le dieron el visto bueno en las redes y la felicitaron por animarse a este gran cambio.