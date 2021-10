En el marco del Día Internacional del Dulce de Leche, "La Peña del Morfi" celebró la fecha recreando algunas recetas usando el reconocido untable y Jésica Cirio protagonizó un sorpresivo momento al confesar que prefiere otro alimento como parte de su rutina sexual.

El chef del ciclo de Telefe, Rodrigo Cascón, contó que el dulce puede ser usado en la cama pero la modelo se opuso: “El dulce de leche es un pegote, imagínate eso en las sábanas”. En ese sentido, el cocinero le sugirió otro alimento: “Jugá con crema, mejor, no con dulce de leche”.

Entre risas, la bailarina reveló que prefiere la crema antes que el dulce de leche: “A mí me gusta más la crema para la chanchada, para salir de la rutina".

Jésica Cirio aseguró que la crema es mejor para la cama que el dulce de leche.

Para subir la apuesta aún más, Cascón se mostró a favor de usar el untable durante los encuentros íntimos: “El dulce de leche a mí no me molesta porque hay que ser trabajador y a mí no me jode”. Jésica se mostró de acuerdo y acotó: “Es para la previa, no para el final. Cuando terminó ya está, me fui a dormir”.

Por su lado, Gerardo Rozín, conductor del ciclo de comidas, se mostró más tradicional en la cama en comparación con sus compañeros: “No me gusta que se metan así con el dulce de leche, comprate mejor unas esposas o unos juguetes”.

Por Diario Show