La modelo Jesica Cirio compartió un video en su perfil de Instagram que dejó estupefactos a sus más de 3 millones de seguidores. Frente al espejo se filmó en ropa interior y presumió lomazo increíble modelando como ella sabe hacerlo.

A pesar de algunas dificultades en Instagram durante este viernes, el posteo de Jesica Cirio superó los 270.000 likes de sus seguidores.

También recibió más de 650 comentarios. Muchos de ellos preguntándole por su secreto para verse tan saludable y esbelta. Claro que parte de la respuesta está en el producto que promocionó con el picante video.

No es un secreto que la instructora de zumba se mantiene muy bien con esta actividad que también la apasiona. También se sabe que Jesica Cirio cumple con exigentes rutinas que comparte en videos para que sus seguidores puedan imitar. Son famosos los ejercicios para glúteos y abdominales que muestra en sus redes.

Por supuesto, cada vez que puede, se muestra bailando y disfrutando de su óptimo estado aeróbico, como lo hizo este sábado para promocionar un hotel en el que recomienda relajarse los fines de semana o en vacaciones. ¡Hasta metió efecto visual y todo para terminar bailando con una calza deportiva! Indudablemente a Jesica Cirio le sobran energías.

Incluso, hace pocos días, Jesica Cirio compartió un video en el que hizo una versión Need to know, de Doja Cat junto a dos amigas.

Claro que si se compara el video de Jesica Cirio con el original, quedará a las claras que solamente se trató de un discreto homenaje.