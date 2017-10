Desde que arrancó en la conducción de El Show del Espectáculo, por Radio UrbanaBA, las entrevistas de Ulises Jaitt se han transformado en una verdadera usina de declaraciones impactantes, y el paso de Andrea Ghidone por el ciclo radial no fue la excepción. El portal Teleshow recopiló algunos de los mejores momentos. La escultural vedette.

A la hora de hablar de ella misma, Ghidone afirmó que el momento más duro de su vida fue la adolescencia y que vivió situaciones "de falta de respeto y violencia psicológica", pero no "violencia de género". "Fui infiel y depende la situación perdonaría una infidelidad. El concepto que hay de amor hoy en la sociedad está muy lejos de lo que yo estoy encontrando, está todo permitido, parece que es normal ser infiel y tener historias con varias personas, pero yo si estoy con alguien quiero estar con esa persona y ser exclusiva para él y quiero lo mismo para mí. Esa es mi regla, pero no sé si podría superarlo si algún día me llaga a pasar".

A la hora de la intimidad, dijo: "Usar disfraces me parece chabacano y antiguo. Por ejemplo, en unos cuadros que hago en mi show salgo vestida de hombre y hago un cambio de ropa y aparezco de sadomasoquista. Hay que jugar por ese lado, por esas fantasías antes que el clásico de enfermerita", afirmó la bailarina, quien elevó aún más la temperatura al afirmar que disfruta "todas las posiciones sexuales". "Yo que tengo flexibilidad, es mejor todavía", agregó con picardía la entrevistada, quien ratoneó aún más al decir que duerme "en tanga".

"Si tengo que vender una parte de mi cuerpo para que me deje más dinero, sería la cola", se sinceró la protagonista de Raíz y Tango, quien afirmó preferir el sexo a la noche y, a la hora de ponerle un puntaje por la importancia que tiene en su vida, no dudó en ponerle un 10.