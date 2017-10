Un rumor bomba lanzó La previa del show (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 20 horas) cuando sugirieron que Barby Silenzi (33) podría estar embarazada. “Barby tiene un atraso, yo tenía pautado hacer algo con ella por la tarde que finalmente no se hizo. Hablamos por teléfono, me comentó sobre este tema y estaba nerviosa", aseguró la periodista Nara Ferragut.

Ciudad habló con la bailarina de ShowMatch, quien contó de dónde surgió la versión. “Faltan unos días para ver si hay atraso. Por ahora no, pasa que yo le comenté a Nara que esto me había pasado antes de enterarme de que estaba embarazada de Elena”, aseguró.

-¿Cuál es tu sensación en este momento? ¿Te hiciste un test de embarazo?

-No lo sé, por ahora no me hice ningún test ni me lo voy a hacer.

-En La previa del show hicieron alusión a que vos habías estado con El Polaco una noche en su casa hasta las 5 de la mañana.

-Nunca estuve con él.

-Sabemos que tenés una relación con idas y vueltas con Francisco Delgado, el papá de tu hija. En caso de estar embarazada, ¿sabés quién podría ser el papá?

-No voy a contestar esa pregunta.

-Estás muy feliz con Elena, tu hija. ¿Tenés ganas de volver a ser mamá?

-Me encantaría ser mamá otra vez, pero por el momento no.

