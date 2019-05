Jimena Barón la está rompiendo en el mundo de la música. Su último tema titulado “La Cobra” ya acumula más de 10 millones de reproducciones y bate records. Sin dudas, atraviesa en uno de sus mejores momentos laborales y, sin embargo, las críticas no tardaron en llegar.

En esta ocasión la responsable de arremeter contra Barón fue Stefy Xipolitakis. Durante el programa" Incorrectas", que conduce Moria Casán, la ahora panelista se refirió a la cantante de forma muy despectiva: “¿Puedo modificar su nombre y en vez de decirle ‘La Cobra’ puedo decirle ‘La Zorra’? Hace cuatro días me la encontré en un recital y éramos tres personas en un camarín. La encontré mirando a una pared con su celular.”

El relato no terminó ahí y la griega continuó: “Había muchos nenes con Síndrome de Down y me di cuenta que Jimena no les daba bola porque le estaban pidiendo que se saque una foto.¡ No sólo eso. Ignoró a todos el mundo que eran diez personas y dos le estaban pidiendo una foto!”.

Por último concluyó sin piedad en contra de Barón: “Para mí es La Zorra. Hay gente que tiene el arte de mentir, de modificar las cosas y ser una cosa frente a cámara y otra detrás. Me lo dijeron muchas personas. Me da pena por la gente que la admira”.