No hay dudas que Friends es una de las series emblemas de los 90 que continúa siendo una de las más queridas por los fans. Por eso, cada vez que alguno de sus protagonistas habla de un posible regreso, las alarmas se encienden.

En este caso fue Jennifer Aniston quien habló sobre la posibilidad. Pese a lo que había declarado en otras ocasiones, la "amiga" se sinceró en una entrevista con Ellen Degeneres: "Lo haría. Las chicas lo harían y los chicos lo harían. Estoy segura", confirmó.

Pero ahora, lejos de dar detalles concretos, la actriz reveló que extraña cómo era su vida cuando se reunía a grabar con sus cinco amigos: "Extraño mucho de esa época. Tener un trabajo que era una pura y absoluta alegría. Extraño estar con personas que amo fuertemente y respeto más allá de las palabras, así que sí, estoy súper nostálgica de esos días", comenzó Aniston a la revista Ins Style en una edición especial por sus 25 años.

De acuerdo con la actriz, no sólo la serie y su éxito le causan nostalgia, sino toda esa época en la que según ella era todo más sencillo. "Eran tiempos más simples. Esto va a sonar raro, pero había una sensación de seguridad en el mundo. No estábamos tan expuestos como lo estamos ahora y aunque había mucha cosas ocurriendo, no necesariamente la teníamos en nuestras caras todo el tiempo. Era más ligera. Había mucha más conexión humana", aseguró.