En estos días las hermanas Wanda y Zaira Nara compartieron postales de las vacaciones que cada una tienen por su cuenta. Por un lado, la empresaria viajó a Tanzania (África), con su esposo Mauro Icardi. Allí, además de disfrutar de la playa fueron de safari.

Con una malla enteriza de color negro que cuenta con un particular diseño, Wanda Nara comentó en el epígrafe: “Cuando el fotógrafo me dice 'girate que te hago una foto'. Y le digo 'espera que me acomodo'”, arrobando a su marido que fue el encargado de captar la imagen.

Por su parte, Zaira Nara viajó en familia a California (Estados Unidos) junto con su esposo, Jakob von Plessen, y sus hijos, Malaika (5) y Viggo Silvestre (1). La conductora compartió un par de fotos en el mar, con una sola pieza de su traje de baño. "Qué bonito es disfrutar lo bonito”, escribió en el epígrafe de la publicación.

Al ver las fotos de Zaira, Wanda reaccionó con el simpático comentario: “Estás desnuda”. A su vez, la mediática se encargó de aclarar que decidió viajar a solas con su marido porque sus hijos todavía están en el colegio. "Despuíes sí vacaciones con ellos", expresó.