A Florencia Peña le gusta jugar con la sensualidad y con la comida. En las últimas horas subió una serie de posteos a Instagram en los que demostró que si en algo es experta es en hacer volar la imaginación de muchos hombres y mujeres y en hacerlos reir.

En la primera de las imágenes se la ve con muy poca ropa, disfrutando de una torta y llevándose a la boca sus dedos con crema, jugando con comida y con erotismo.

Vestida con dos piezas oscuras, Flor muestra que su sensualidad no es poca. Incluso los comentarios se lo hacen notar. "La torta de anoche. Soy team no dejar torta sin comer", señaló en la foto, haciendo referencia a que cumplió 47 años este fin de semana. La actriz hizo una sesión de fotos y luego una fiesta para festejar su natalicio. En la celebración no faltaron los famosos.

Para su fiesta de cumpleaños, Florencia Peña, vistió un vestido totalmente transparecente que dejaba mucha piel al aire y que mostraba su cuerpo casi en su totalidad. El festejo por el cumpleaños de la actriz comenzaron el sábado y continuaron durante todo el fin de semana. “47 años… ¿Podrán?”, fue el desafío que planteó Flor en su instagram.

Verónica Lozano y Griselda Sicialiani fueron algunas de las famosas que la felicitaron por su cumpleaños y hasta la dedicaron emojis de fuego.

"Dios mio incendias el mundo", fue uno de los comentarios que cosechó entre sus seguidores, mientras que otro seguidor comentó: "Más fuerte que patada de Marcos Rojo", haciendo referencia al duro defensor de Boca Juniors.

Flor festejó su cumpleaños en medio de una pelea judicial con los dirigentes políticos Fernando Iglesias y Waldo Wolff, a los denunció por violencia de género mediática, institucional y simbólica. Pero ni siquiera este confrontamiento empañó el festejo por sus 47 años, al que asistieron, entre otros, Marcelo Polino y Nancy Pazos.