Hace varios meses que Florencia Peña vende sus fotos sin censura en una plataforma para adultos. Allí aparece sin ropa, en la ducha, en la bañera y hasta disfrutando de un momento apasionado con Silvina Luna, otra famosa que apostó al negocio. También publica imágenes en ropa interior, y ante la crisis económica que vive el país decidió dárselas gratis a sus fans.

Para quienes no pueden pagar los US$15 de la suscripción, la actriz y conductora de La put@ ama (América) compartió algunas postales de alto voltaje donde se la vio bajándose el pantalón, con lencería de animal print y el pelo recogido.

La particularidad de esta producción salvaje es que eligió no utilizar filtros ni retoques. “Para que vean que no todo es photoshop”, comentó. Sus seguidores la felicitaron por mostrarse tal cual es y le comentaron que era muy sensual. “Infernal”, “Bella mujer”, “Diva total”, “Monumento nacional”, “Sos una potra”, “Sos un fuego”, fueron algunos de los mensajes.

A fines de mayo, Florencia Peña se llevó una gran sorpresa con sus redes sociales. Quiso ingresar a su perfil de Instagram pero se encontró con un aviso de suspensión por el contenido de sus publicaciones.

“¡Por inconveniente me suspendieron! ¿Les digo una cosa? Si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mí no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”, expresó molesta en su programa de América.

Fuente: TN