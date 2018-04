Desde que blanquearon su noviazgo, Mica Viciconte (28) y Fabián "el Poroto" Cubero (39) se convirtieron en la pareja del momento... ¡y en el centro de atención! Ahora, luego de que Nicole Neumann (37) hiciera unas declaraciones en vivo sobre este vínculo, la exfigura de Combate recogió el guante y respondió.

"La gente pasa al estrellato, a tapas de revistas, y se queja. ¡Una cosa de locos!", había disparado Nicole en Cortá por Lozano, generando la sorpresa de todos sus compañeros en el programa de Telefe.

"Si (Nicole) quiere hablar, que diga lo que quiera, yo sé perfectamente y las explicaciones se las doy, obviamente, a Fabián que es el único que me importa".

Indagada por estos dichos, Viciconte expuso su tajante postura: "No me enojo porque no me quejé de ninguna tapa, si sé lo que es el medio y lo que genera", remarcó en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

"Me pareció que no tenía ganas de discutir con alguien y no tenía que darle explicaciones, entonces preferí hacerle a un lado. Si quiere hablar, que diga lo que quiera, yo sé perfectamente y las explicaciones se las doy, obviamente, a Fabián que es el único que me importa", agregó.

Además, reconoció que este tema fue charlado con su novio: "Lo hablé bastante con él para quedarme yo también tranquila, sino perdés un poco lo lindo que estás viviendo copn el nuevo noviazgo por así decirlo, te apagás".

"Yo sé que hasta el día que se mueran ellos van a tener relación porque tienen hijas de por medio -Indiana (9), Allegra (6) y Sienna (3)- y está todo bien, yo lo entiendo. Mientras que a mí no me rompan, va a estar todo bien. Me refiero a que no me ensucien gratuitamente porque si me mando una cagada, voy a decir 'sí, la verdad me equivoqué'. Pero si me ensucian, porque he escuchado comentarios que no fueron así, molesta", continuó.

"Trato de disfrutar, primero mi presente que es lo que más me importa. Y esto se lo dije a Fabian, le dije que las cosas que tenga que arreglar con ella, lo hablen. No me quiero meter porque no me suma y tampoco me hace bien", cerró, clarita.