Iliana Calabró ha creado una marca registrada con su imagen, sin embargo decidió dar un rotundo cambio en su look y sorprendió a todos al publicar la fotografía en su cuenta de Instagram.

“Reencuentro con mis rizos… @cristianreystyle tanto insistir me convenciste…”, expresó Iliana asegurando que esto se debió a la insistencia del estilista.

Pero no fue lo único llamativo, ya que también muchos usuarios la compararon con su madre. Aída Elena Picardi, más conocida como “Coca”, utilizó toda su vida los bucles en su cabello y ante el nuevo look de su hija no tardaron en aparecer las comparaciones.

“MUY COCA”, “Igual a la madre”, “Ayyyyy me encantó esos rulos te quedan un 10.000 yo que vos no me los saco más, sos una Pendex”, fueron algunos de los mensajes de sus fanáticos. La publicación en Instagram recibió muchos “me gusta”, en esta red social donde tiene más de 460 mil seguidores.

Iliana Calabró estuvo en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde fue parte del elenco de Perfectos Desconocidos. La conductora afronta un difícil momento personal, separada de su expareja y en soledad, ya que sus hijos están viviendo en el exterior. Sin embargo, ella mantiene su alegría característica y su espléndida figura.