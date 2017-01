María del Cerro fue la revelación del Bailando, donde llegó hasta la semifinal, logrando meterse entre un público mucho más amplio que el que seguía su carrera como modelo o conductora. “Nunca imaginé hacer tanto con una beba chiquita (es mamá de Mila junto a su pareja, Meme Bouquet). Está bueno no perder el lugar que una tiene sin descuidar el ser mamá”, afirmó en un entrevista.

“Ahora voy a la verdulería y está la señora de 80 años que me conoce. Fue un año transformador también a nivel personal. Sobre todo con el baile que hice con Agus, (quien tiene un retraso madurativo) mi hermano. Fue como darlo a conocer y que se hable de algo tan importante como es la inclusión, que es en lo que me importaba hacer foco. Sobre todo porque él trabaja hace muchos años, pero fue muy importante mostrar su historia, sobre todo para la gente que tiene casos cercanos”, asegura.

Del Cerro, que es muy amiga de la China Suárez, tenía claro que con Pampita en el jurado de ShowMatch, le iba a ser difícil mantenerse lejos de algún entredicho vinculado a la actual y ex pareja de Benjamín Vicuña. “Para mí el trabajo es sagrado, yo nunca me metí en quilombos. Sabía que se iba a hablar del tema, era obvio. Trataron de meterme mil veces y yo nunca lo hice. Pude salir a demostrar que podía bailar, que podía llevar a mi hermano a bailar, que podían pasar otras cosas conmigo que no fueran esas“.

