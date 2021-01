Llegó el verano y la temporada 2021 e Instagram se inunda de postales en diferentes playas y lugares paradisíacos donde los famosos se van a descansar. Tras un 2020 muy agitado, Ivana Nadal se instaló junto a su novio, Bruno Siri, en un reconocido hotel de Arraial Do Cabo (Brasil) en donde disfruta del descanso y la paz. En esta oportunidad, la modelo compartió con sus seguidores postales hot en la playa y los dejó suspirando.

"Aloha", disparó al pie de su galería hot Ivana, que significa "Hola" en hawaiano. La morocha se encuentra disfrutando las paradisíacas playas de Brasil junto a su pareja y desde allí comparte el día a día de sus vacaciones. Nadal cosechó más de 50 mil "me gusta" en cuestión de minutos, tras jugar hot con la cámara y mostrar su cola en primera plana, con una diminuta bikini.

"Ese toto grita, que fuerte", le comentó al pie una seguidora, cuyo mensaje quedó expuesto dado que Ivana limitó los comentarios en la publicación, quizá, para evitar enfrentarse con diversos comentarios desafortunados de los haters, que nunca faltan y que están más atentos que nunca a su feed, dado que la mediática, comparte desde hace un año reflexiones que causan mucha repercusión en las redes, dado que da consejos de como curar enfermedades y vivir una vida mejor, apuntando contra el sistema y la ciencia, e involucrándose a fondo con las teorías espirituales.

De hecho, cabe recordar, en la última semana Nadal se grabó en sus historias para indicar que el Covid-19 no entra si uno "se tira amor" y en esa misma línea indicó que tanto su familia como la de su pareja tenían y que ellos no, dado que estaban "trabajando en su interior", por lo que tenían un sistema inmunológico fuerte. Las reacciones fueron múltiples, entre ellas, muchos insultos, por lo que la ex conductora de La peña del morfi, salió a redoblar la apuesta y pedir que no se la agarren contra ella, porque se estaban haciendo daños a ellos mismos.