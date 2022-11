Jesica Cirio hizo una impactante producción de fotos para mostrar un nuevo modelo de bikini. Y realmente anticipó el verano para todos sus seguidores. "Falta muy poco para el verano!", aseguró Jesica Cirio y se lució con una bikini animal print que volvió loco a más de uno.

"Te pasaste Jessica", "Que preciosidad Jesica!! Tan bella, escultural y sexy!! Diosa of my dreams!", "Una diosa total como siempre", "Si Cristóbal Colón te viera, diría: Santa María, pero que Pinta tiene esta Niña", fueron algunos de los comentarios que cosechó Jesica Cirio tras su posteo.

De hecho, en menos de 12 horas, las fotos de Jesica Cirio habían sumado más de 20.000 likes. Y no es para menos si se tiene en cuenta la belleza que la modelo y conductora despliega en cada uno de los posteos.

Hace unas semanas Jesica Cirio volvió a prender fuego las redes sociales con su tonificadísima figura. Al igual que famosas como Guillermina Valdés, Nati Jota, entre otras, celebró el Día de la Madre con un explosivo posteo.

La madre de Chloe publicó una imagen junto a su pequeña donde se la ve posando totalmente desnuda y dejando a la vista su espectacular cuerpazo.

"Cuando me decían que tener un hijo te cambia totalmente la vida y que es el amor mas grande del mundo yo no lo entendía. Ahora me doy cuenta que tenían razón y que esa frase es lo más REAL que puede haber", comenzó Jésica Cirio hablando sobre la maternidad.