Karina Jelinek es una de las figuras más aclamadas de las redes sociales y no es para menos. Dueña de una sensualidad única y un carisma sin igual, la mediática supo posicionarse en Instagram y siempre que postea una foto le sube la temperatura a la red.

Lo cierto es que en esta oportunidad terminó deleitando a sus seguidores después de postear una de las fotos más provocativas que tiene en su feed, en donde se la puede ver sin nada de ropa desde la intimidad de su habitación.

"Buenas noches, ángeles", escribió junto a la foto en donde además se puede apreciar que tiene una bronceado realmente envidiable ya que por lo que se sabe Karina está pasando algunos días de relax en la playa después de un año complicado con la cuarentena.

Rápidamente, la publicación cosechó más de 23 mil "me gusta" y cientos de comentarios referidos a su provocativa imagen.

Recordemos que Jelinek fue noticia hace algunas semanas atrás luego de que compartiera un comentario de una "supuesta" amiga en su cuenta de Twitter. La modelo luce espléndida y siempre deslumbra en sus redes. Sin embargo, hay muchos que la critican por su actitud tan frontal.

Muy angustiada, la mediática descargó toda su furia. "Me acaba de decir mi supuesta 'mejor amiga' que tengo que bajar 5 kilos y que tengo celulitis... Nunca pensé que me iba a decir eso. Me siento sana y bien, pero gran decepción de ella... No solo conmigo sino, con el género que luchamos", expresó.