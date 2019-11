Karina Jelinek subió una selfie a sus historias en ropa interior minutos antes de irse a dormir con un mensaje dedicado a sus seguidores: “Ya sin Makeup a dormir al fin. Mañana temprano #picos” y un emoji de beso.

La modelo de 38 años no dudó en mostrarse sexy frente a la cámara con un top de encaje y seda blanco. Minutos antes compartió un video de su perra “Coco”, de quien reveló que se llama así por la diseñadora Coco Chanel; y confesó que fue un obsequio de su expareja.

Karina Olga posó esta semana en una mega producción de fotos para la revista Gente donde estuvo acompañada de su nueva mascota. Además declaró sobre su perra: “es súper tranquila. Un amor” y contó que le gusta “histeriquear con los perritos; va y les mueve la colita mientras juegan. Tiene muchos pretendientes y no sabe con cuál quedarse… como la madre”, dijo entre risas para el medio.

En la misma nota la ex de Fariña reveló que fue víctima de acoso y que “por vergüenza” nunca dijo nada “No lo conté. Ni lo voy a hacer, porque no quiero que me pregunten y recordarlo. Supe actuar, gracias a Dios”, concluyó.