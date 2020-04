En la actualidad Karina Jelinek es una de las mujeres que más repercusión logra provocar por medio de las diversas plataformas digitales. La artista cada vez que publica contenidos de inmediato provoca llamar la atención de los usuarios.

En esta ocasión no ha sido la excepción y la conductora a través de su cuenta personal de Instagram, en la que tiene un total de 837 mil seguidores, publicó un video en una storie en el que aparece frente al espejo y filmándose.

Además, previamente la modelo aprovechó para mostrarle a sus fanáticos cómo le había quedado su casa que se ubica en Nordelta luego de haberla decorada con algunos detalles.

Antes había sido criticada por la opulencia de su morada, por lo que estalló en Twitter: "¡Hipócritas, me rompo el cul… trabajando desde los 17 años que empecé como promotora! Si fuese la casa de alguno de los hombres no harían estos comentarios… ¡Por qué creen que una mujer como yo que hace 20 años que trabajo no puedo alquilarme una casa!