Karina Jelinek habló sobre el episodio de violencia que se vio envuelta con un hombre que fue detenido luego de, supuestamente, haber ganado un concurso para cenar con ella.

“Estoy vendiendo una orden de compra de 2 mil pesos en productos de mi línea de cápsulas y, a pedido de mis seguidores, con la compra participás de un sorteo para compartir un pre en mi casa conmigo, puede ser una chica o chico”, explicó la modelo que admitió no estar pasando por el mejor momento económico.

Todo indicaba que el hombre, identificado por la prensa como M. J., que fue hasta la casa de Jelinek para cenar era el ganador del concurso. Cuando llegó al domicilio de la modelo, ubicado en el barrio Cabos del Lago en Nordelta “se arrepintió” y condujo a gran velocidad por las calles del barrio privado, por lo que fue detenido.

Sin embargo, Karina desmintió que M. J. fuera el ganador de ese sorteo, sino que lo conoció por “ser amigo de una amiga”, confesó en diálogo con el panel de Los ángeles de la Mañana. La noche del episodio, tanto Karina como dos amigas con las que estaba en la casa debieron prestar declaración.

“Supuestamente es un chico bien. Hizo el asado, aportó algo para el asado, después se arrepintió y salió corriendo. Había niños. Y se fue corriendo con el auto, rompió la barrera. No sé qué pasó, qué tomó que se enloqueció y se fue con el auto a toda turbina rompió la barrera”, contó.

Sobre los rumores de que el señor pensó que era una cita sexual y cuando vio que era sólo un asado se arrepintió, Jelinek agregó: “Después me enteré que quería otra cosa conmigo. ¡Peor todavía! Me pasó esto, le puede pasar a cualquiera. Me comí este garrón. Capaz que tomó algo… Si tomás un vino no vas a hacer eso. ¿Si estaba drogado? No pongas palabras que yo no dije”, declaró Karina en la misma nota.

Comando de Patrullas de Tigre de la Policía Bonaerense fue quien detuvo al nombre. Según trascendió, M. J. tiene 36 años y es empresario en unas oficinas ubicadas en Pilar. Ante la versión de que el hombre se retiró del lugar por no haber podido intimar con la modelo, Jelinek agregó: “Después me enteré que (el hombre) quería otra cosa conmigo. ¡Peor todavía!”.

La causa policial será tratada por UFI Tigre Centro.