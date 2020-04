Rita Ora es una de las cantantes más reconocidas en la actualidad y como muchos otros famosos está haciendo la cuarentena y dando el ejemplo a todos sus seguidores de que lo más importante es quedarse en casa.

Una de las intérpretes de R.I.P. publicó una reveladora foto en su cuenta de Instagram que dejó a todos sus fanáticos sin aliento ya que la belleza de Rita no tiene precedentes.

En la foto se puede ver a la bella cantante mirando por la ventana de su hogar y tomando un cálido son un un atractivo conjunto deportivo.

Además en el mismo Rita Ora aprovechó a sus más 16 millones de seguidores a que la sigan en su cuenta de Tik Tok, que es una de las aplicaciones más populares del momento.

Por otra no todo es color de rosa para la cantante, ya que hace unos días fue fuertemente criticada por usar una gran cantidad de huevos en su último video musical How to Be Lonely.