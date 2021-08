Mica Viciconte es una de las argentinas con más seguidores y a todos ellos les regala postales exclusivas para así enamorarlos y que sean testigos de muchas de las cosas que hace en su vida. Como ahora, que la guardavida compartió una publicación donde contó que se hizo “una escapadita” con amigas a Mar del Plata y se tentó de mostrar su espectacular figura.

Así, podemos ver a la novia de Fabián Cubero, en un video saliendo de una piscina, con un sensual traje de baño. En el posteo, Mica dio las gracias por disfrutar con sus amigas.

Rápidamente como era de esperar, la publicación se llenó de mensajes de sus seguidores y casi 30 mil me gusta inundaron su perfil. A todo esto, su propia pareja, el ex futbolista, se tentó y no pudo dejar de escribirle un piropo: “Uffff �� Sin palabras ❤️”, comentó.

Por otra parte, Mica quiso compartir con sus seguidores la alegría que sintió al vacunarse contra el covid-19, recibien el apoyo incondicional de sus fans.