Hace un tiempo -en una entrevista- fue contundente: "Cuando me ven en la cancha, nadie se imagina que puedo ser modelo. Y cuando me ven modelar, nadie me cree que juego al fútbol”. La mención es para Sasha Gigliani, ex Vélez que este viernes fue presentada con el plantel de Estudiantes y que, además, es Miss Mundo.

Sus comienzos con la pelota se remontan a Saladillo, donde nació, y al club Oro Verde, que tenía un equipo de varones y era dirigido por su abuelo. “Para mí era natural jugar con los varones. Es más, jugué con ellos hasta los 15 años y con mis compañeros lo veíamos como algo normal”, señaló la delantera hace un tiempo. En la misma ciudad adoptó su amor por la pasarela, algo que sostiene hasta la actualidad.

En el ámbito deportivo llegó a Vélez, club del que eran hinchas sus familiares de Buenos Aires que la "adoptaron" cuando llegó para estudiar. Si bien parece que ambos mundos son muy disímiles, Sasha se las ingenió para unificarlos. Tal es así que hoy fue presentada -junto al resto de sus compañeras- en el Pincha, que se prepara para el campeonato de Primera A de AFA que comenzará este fin de semana.

Lógicamente, por no ser habitual sus dos profesiones y por su belleza natural, también se las ingenia para ser furor en las redes. Con más de 65 mil seguidores en Instagram, incendia el mundo virtual con cada publicación. Y tal como ocurre en estos casos, muchas marcas se pelean por ella...