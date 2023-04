Gran Hermano 2022 culminó su ciclo televisivo. Sin embargo, el tema no deja de acaparar la atención y más aún si se trata de sus exparticipantes. Es que ahora los exjugadores que tuvieron su paso por la casa más famosa del país, siguen siendo los protagonistas y continúan dando de qué hablar.

Algunos de los exparticipantes aprovechan el momento de popularidad para contar sus experiencias dentro de la casa y opinar sobre quienes fueron sus compañeros dentro del reality, mientras que otros hacen uso de esta fama que les dio el programa más visto del país para complementar en sus carreras profesionales.

En este sentido, Costanza “Coty” Romero, que fue una de las participantes más polémicas dentro del juego de Gran Hermano y supo hacerse querida por unos y detestada por otros, está disfrutando de la notoriedad que pudo cosechar gracias a su participación televisiva. Por ello, la joven oriunda de Corrientes decidió seguir adelante profesionalmente como modelo y con cada foto que sube a sus redes los fans enloquecen.

En esta ocasión, Coty volvió a ser tema de conversación por su impresionante producción de fotos en donde hizo un cuidado topless y provocó acalorados comentarios.

En la sesión de fotos que compartió Coty Romero con sus fans, se la ve a la joven correntina con un look muy relajado haciendo un ligero topless vestida con un microtop blanco y unos jeans. Pero eso no es todo lo que llamó la atención en el posteo, ya que la ex Gran Hermano acompañó las fotos con una llamativa frase: "If I can't be close to you / I'll settle for the ghost of you" (Si no puedo estar cerca tuyo / Me conformaré con el fantasma de ti). La frase que Coti Romero eligió para poner junto a las imágenes que protagonizó es parte de la canción “Ghost” de Justin Bieber. La sesión de fotos de la joven que prendió fuego la red, estuvo bajo la lente de Dolores Gortari, quien previamente había publicado un adelanto de su trabajo en su cuenta de instagram de la sesión de fotos con Coty y agregó: “No están listos”.

La publicación que hizo Coty de Gran Hermano en su cuenta de Instagram, recolectó más de 660 mil “Me gusta” y miles de comentarios de usuarios que destacaron su belleza y sensualidad en la sesión fotográfica. Entre la enorme cantidad de reacciones en la sección de comentarios, destacó el de Gastón Trezeguet, ex jugador del reality y panelista de “El Debate” de Gran Hermano, quien comentó un contundente "¡Me caso!" ante el infartante posteo de Coti Romero en el que muestra un sutil y delicado semi topless.