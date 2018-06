Rocío Robles y Yanina Latorre tuvieron un cruce al aire en el programa "Los Ángeles de la mañana" que luego siguió desde Twitter.

"No entendí lo qué pasó, siempre dije lo que pienso y Ángel (De Brito) mismo dijo en su programa que yo no pedí ir, sino que él me invitó y fui a hablar de un tema del que no hablé en ningún lado porque siento que le debo mucho", explicó la modelo a Primicias Ya.

Y agregó picante: "Pero Yanina sólo tiene humor cuando los chistes los hace ella. Además que mal no recuerde se peleaban como dos adolescentes desesperadas conNancy Pazos para entrar al Bailando".