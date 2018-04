Tras 2 años de amor coronados con la llegada de Antón (1 año y medio), Celeste Cid(34) y Michel Noher (35) le pusieron punto final a su historia de amor sin dar detalles sobre los motivos.

Sin embargo, consultada por su presente sentimental, la actriz no quiso esquivar la pregunta: "Nunca me caractericé por hablar de temas personales antes que temas de laburo, y sigo en esa línea que es la que me representa. Lo que puedo decir es que nos queremos mucho con Michel, formamos una familia y eso es para siempre. Eso está intacto. Que es lo importante", remarcó.

Además, dejó en claro que el vínculo con su expareja seguirá estando por el niño que tienen en común y por el cariño que los une: "Estamos muy felices de compartir la crianza de Antón. Con todo el amor que nos tenemos".

A pocos días de sus declaraciones, la exprotagonsta de Las Estrellas compartió algunas postales en la que se la ve súper sexy con uno de los vestidos de la marca de ropa que tiene con Paula Kohan y por el que optó para salir este fin de semana: "Viernes. Mi cuerpo lo sabe, y mi corazón también. Qué linda noche para llenarnos de colores. Hoy se sale", tituló las fotografías que subió a Instagram e Instagram Stories.