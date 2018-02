A menos de dos meses de que se conozca su separación, Sofía Jiménez abrió su corazón y habló de las expectativas que tenía con Guillermo Pelado López tras cinco años de amor.

“Es muy pronto todavía para imaginarme con otra persona y volver a enamorarme. Yo con Guille me imaginaba casada, teniendo hijos, y soñábamos la familia feliz. Entonces, es como que se me pinchó un globo“, expresó Jujuy en una entrevista en Vino Para Vos, el ciclo que conduce Tomás Dente en KZO.

“Creo muchísimo en el amor, y que no hay nada más lindo que sentirse amado, mirarse a los ojos y de verdad conectar con esa persona, con el alma de esa persona, poder llegar a traspasar todo eso. Yo creo que con Guille había una conexión que era más fuerte que cualquier otra cosa, y me hizo sentir mujer todo el tiempo que estuve al lado de él“, expresó la modelo, que hace unos días se cruzó con su ex en un desfile.