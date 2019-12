Melina Lezcano, la cantante reconocida por ser la líder de la banda de cumbia pop Agapornis, estalló de furia contra un seguidor de Instagram que le hizo un comentario desubicado, machista y soez sobre su vagina en uno de sus posteos.

Debido a que el verano está a la vuelta de la esquina, la artista de treinta y un años protagonizó una sensual foto en la que posó en bikini con el objetivo de promocionar una marca de ropa, y como la postal fue tomada desde un ángulo contrapicado, su pelvis se destacó en el encuadre, y ese fue el puntapié para que un usuario le escribiese un mensaje vulgar a la rubia.

"Yo me pregunto, se muestran así con la con.... en primer plano y si le decís algo, sos un acosador... decidan: o les gusta mostrar y te arriesgás a cualquier grosería, o no te mostrás más así viejo... a estas minas no hay por... que les venga bien", indicó @catana6909, obteniendo además diez “me gusta” con su aberrante opinión.

Sin reparos, Lezcano le contestó al desubicado usuario y soltó todo lo que pensó de él tras leer sus frases. "¿Qué dice? Yo no me arriesgo a nada, me muestro como se me cantan los ovarios. Vos, en cambio, te arriesgás a quedar como un machirulo asqueroso con este comentario. Retrógrado", disparó la cantante de Agapornis.

La contundente réplica de Melina obtuvo centenares de elogios por parte de sus fanáticos, que también procedieron a criticar duramente a la persona que decidió escribir ese grosero comentarios sobre las partes íntimas de la modelo y en contra de todas las mujeres.

La ex Generación Pop ya la había pasado mal en las redes sociales hace algunos años cuando se filtraron chats y fotos privadas suyas. Por esa vulneración a su intimidad, la artista se mostró muy dolida y aseguró que esas imágenes la torturaron tanto que hasta le costaba subirse al escenario para hacer los recitales con su banda, e incluso en la pista de Showmatch (El Trece), cuando participó del Bailando 2017, reveló que tiene muchas inseguridades con su cuerpo tras haber recibido una crítica de Carolina “Pampita” Ardohain por haber bailado reggaetón con un camisón.

Fuente: Exitoína