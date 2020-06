Mica Viciconte estuvo presente este fin de semana en el programa de Andy Kusnetzoff y habló de todo. La deportista se encuentra en pareja con Fabián Cubero y como era de esperar, el conductor fue muy directo y le preguntó sobre la ex mujer del futbolista, Nicole Neuman.

"¿Te cuesta más el panelismo, el medio, o la relación con la ex de Fabián?", indagó Andy. La pareja tiene una medida cautelar por la cual no pueden hablar públicamente de Nicole (y viceversa). Es por eso, que Viciconte no pudo explayarse mucho en el tema pero si admitió que gracias a la prohibición de hablar sobre la ex de su marido, su relación con él había mejorado notablemente.

La deportista también habló sobre la fobia que tiene a las abejas y las bromas que le realiza Cubero constantemente por eso. "Fabián piensa que las fobias se van haciendo o mostrándote en este caso la abeja", contó al aire. Y reconoció que la mayoría de las veces, los chistes terminan mal.

Luego de aparecer en el programa de Telefé, compartió con sus seguidores una foto desde la intimidad de su habitación. Se la puede ver a Mica sobre su cama en zapatillas y cubriéndose el torso al no llevar nada puesto.