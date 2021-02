Mónica Farro es de esas mujeres que les gusta mostrarse de cuerpo entero y vaya que si tienen que mostrar. Dueña de una figura envidable, la rubia pelo corto volvió a dar que hablar

Mónica Farro y su lanzamiento a la política

“La popularidad está buena y te da una adrenalina diferente, me gusta el teatro e ir por diferentes lugares. Y ahora me están tentando para la política. Tengo unas propuestas que estoy pensando para tener un espacio y acompañar hablando sobre los derechos de la mujer. No voy a decir que partido ni nada porque todavía no lo tengo definido“, así dijo en una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

“Es algo interesante, también sé que me voy a poner mucha gente en contra. Está bueno tener un cargo a futuro y lo estoy pensando“, agregó.

“Estoy pensando lo de la política porque te puede hacer un mal querer hacer un bien desde un espacio. Siempre con mucha tranquilidad y siendo yo. Yo no pienso robarle nada a nadie. Yo fui víctima y no tengo ganas de tener un país en contra. La política divide y no voy a cambiar a la gente yo. Estoy analizando los pro y los contra, esto nunca lo dije. Te tiro la primicia“.