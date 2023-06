More Rial sigue siendo noticia tras sus explosivas declaraciones contra su padre Jorge Rial y su madre Silvia Dauro.

Sin embargo, ahora no fueron los escándalos sino el look de More Rial el que se robó toda la atención. La joven continuó con su recorrida mediática y aprovechó para mostrar su atuendo.

Para una nueva aparición en televisión, More Rial decidió jugársela por la tendencia animal print sorprendiendo con unas calzas atigradas de lo más ajustadas.

Súper sexy y posando de espaldas, Morena posó para dejar a la vista los detalles de su atuendo y acompañó las imágenes con una profunda reflexión. "Algunas cosas están saliendo bien, otras notanto, pero ahí vamos. Rendirse no es opción", escribió.