Florencia Jazmín Peña salió a aclarar que no está ni estuvo con Nicolás Occhiato, ex de Flor Vigna. El rumor se instaló desde que ellos demostraron llevarse súper bien en el Bailando 2019.

Resulta que en las redes apareció una foto de Flor Peña en donde se ve un buzo verde de fondo, parecido a uno que lleva puesto Nico en sus fotos. "Yo subí una historia y en la que se ve este buzo de fondo, que Nico tiene uno similar, porque ni siquiera es el mismo. Entonces interpretaron que durmió acá conmigo. Para justificar muestro esta foto (la que está abajo) en la que estoy comiendo dos empanadas en el baño de un avión. Pero esto no termina acá, porque esta gente dice que yo puse el buso ahí a propósito para que se hable de mi", aclaró la bailarina.

En el último Bailando que Flor apareció junto a Occhiato, Vigna dijo que la dejó de seguir en Instagram porque no quiere ver todo el tiempo fotos de su ex. Ella, por su parte, no hizo lo mismo. ¿Qué opinás?