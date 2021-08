Nati Jota reveló en el programa "Bienvenidos a bordo" la técnica para no ser descubierta y que no se viralicen en las redes sociales las fotos íntimas que envía de manera privada.

"¿Se mandan nudes?", le preguntó la joven a Pablo Ruiz, en referencia a la pareja del cantante. "¿Sabés las nudes que pasaron por ahí?", retrucó ella.

"Yo no mando, ¿eh? ¡Bah! Ahora no mando porque no estoy con nadie, pero cuando estoy de viaje....", explicó la influencer, dando a entender que comparte fotos subidas de tono. Y agregó: "Pero las mando sin cara, con un emoji de cara".

Por su parte, Nati viene de expresar una situación que la mantiene algo molesta durante la cuarentena. "Tengo como 3 kilos más", confesó en uno de sus posteos de Instagram.