Nati Jota es periodista, escritora, panelista y a la vez, influencer en las redes sociales. Con todos los proyectos laborales que comenzó este año, dejo en claro que su carrera no tiene techo.

Con sus teorías sobre la vida y el amor, representa a dos millones y medio de seguidores en la red social de la lupita, porque lo cierto es que la mayoría de sus jefes la contratan por tener un pensamiento lateral nato y poner en palabras lo que muchos no pueden.

En el quinto programa de Gran Hermano 2022, la panelista enamoró a todos los televidentes con un mini vestido color blanco de manga largas con un escote muy discreto.

Que la prenda luzca la cintura al cuerpo y luego sea lánguido le proporciona finura y elegancia a la periodista, al igual que las mangas largas que lleva.

Jota debutó como panelista en la casa más famosa del país y todos los días se va soltando un poquito más con sus conclusiones y análisis, ya que es la primera vez que forma parte del equipo de GH. Sin embargo, siempre fue una fanática del reality.

Martina, que esta semana se ganó el comodín, tenía la oportunidad de salvar de la nominación a uno de sus compañeros: Tomás Holder, Walter “Alfa” Santiago, Marcos Ginocchio y Agustín Guardis. Y aunque todos se esperaban que salve al influencer por la cercanía, su voto fue para Walter. Ante esta situación, Nati Jota hace un gran análisis.

“Sorry a mí me parece malísima la estrategia, Holder es perfil alto y polémico, dejarlo solo vs. 2 perfil bajo en placa es regalarlo. Era mejor dejarlo con Alfa que también es perfil alto, ahí para mí estaba más peleado. Ahre no me entró hoy en el debate y lo pongo acá”, escribió en su Twitter.

Fuente: Vía País