Nazarena Velez compartió una foto retro de ella con el cabello negro y corto y las comparaciones con el clásico corte de Araceli González no se hicieron esperar. Mientras, Naza aprovechó el momento para reírse de sí misma en las imágenes, que son de cuando tenía 17 años.

“Está claro que siempre mi cara fue muy redonda y colorada, ¿verdad? El fotógrafo no me podía avisar que la ropa me quedaba como el qlo y que se veía la línea de la media⁉️”, escribió.

Y finalmente dejó picando una reflexión: “Les juro que nunca me creí linda, ni sexy ni nada… Sera por eso eso que desde muy nena arranqué a tomar cuanto veneno me dieron para ser FLACA mágicamente“, y agregó: “Cuidá la salud”.