Magui Bravi se hizo conocida por haber participado en el reality show Soñando por bailar 2 en el cual se consagró campeona, y el Bailando por un sueño 2012, certamen en el que salió subcampeona de esa edición.

¿Volvería Magui a la productora donde se hizo popular? Al parecer no, ya que en una nota en El show del espectáculo admitió que ni siquiera mira el Súper Bailando: "No lo estoy mirando el Bailando. No se quienes son los que están en el Jurado y en el Bar Del Bailando. El papel de jurado es tan expuesto como el de ir a bailar porque todo el tiempo hay que estar aportando al show de una manera más mediática y te puede pegar gente sin razón, que es entendible. Tendría que ponerme en otro papel porque no me encanta criticar. No me encanta criticar".

"Habría que ver ellos que pretenden de mí. Habría que agregar una quinta silla de una mujer, sería buenísimo.Está bueno. Laura sabe muchísimo de baile y está bueno que haya una bailarina. Es gente divertida que sabe del show", finalizó la sensual morocha.