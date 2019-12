No hay quien corte la respiración mejor que Norkys Batista, y es que con sus increíbles curvas e inigualable carisma tiene a todos enamorados.

La actriz venezolana siempre ha sido destacada por su actitud frente a los medios y su público sin tabú alguno, por lo que se ha llenado de miles de fans que admiran su personalidad de ser siempre cómo quiere ser y mostrar todo sin importarle el qué dirán.

A través de su Instagram, la personalidad de tv comparte todos los detalles de su silueta y el cómo ha hecho para mantenerla, haciendo que sus 5 millones de seguidores enloquezcan cada vez que se publique una postal con tan alucinantes dotes.

Para promocionar una empresa de implantes la modelo y empresaria no encontró mejor forma que lucir un diminuto corpiño que por poco y no le quedaba para dejar en total vista vip a su atributo superior, el cual definitivamente se llevó no solo todas las miradas sino también los suspiros de todos.

Pero no solo han sido sus operaciones las que la han ayudado a mantenerse en forma, sino que también la ex reina de belleza le dedica horas al entrenamiento físico, pues está consciente de que mantener un estilo de vida saludable es lo mejor para lucir semejantes prenditas pegadas a la piel.

Como es de esperarse Norkys Batista es una de las modelos y actrices venezolanas que con su carisma y talento ha logrado construir una carrera sólida en el mundo del entretenimiento tanto en Venezuela como en el resto de países de Latinoamérica.